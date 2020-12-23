Кабул, , 12:05 — REGNUM Посол Индонезии в Афганистане Ариф Рахман заявил, что визит бывшего вице-президента страны Юсуфа Каллы в Кабул будет способствовать установлению мира в исламской стране, сообщает Antara.

Афганистан считает, что Индонезия может быть миротворцем в конфликте, который происходит в этой стране.

По словам посла, Индонезия и Афганистан будут придерживаться религиозного подхода к разрешению конфликтов и установлению мира.

«Афганская сторона очень приветствует визит Юсуфа Каллы, и я надеюсь, что участие улемов может принести мир в Афганистан», — заявил Ариф Рахман.

Известно, что Юсуф Калла отправился с визитом в Афганистан по приглашению президента Ашрафа Гани для обсуждения развития двустороннего сотрудничества. Бывшей вице-президент Индонезии пробудет в Афганистане до 25 декабря 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, индонезийский политик встретится с президентом Афганистанаи другими официальными лицами страны для обсуждения ряда вопросов.

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