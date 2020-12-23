Москва, , 11:47 — REGNUM Госдума в третьем, итоговом чтении приняла закон о молодежной политике, передает корреспондент ИА REGNUM 23 декабря.

Жители России Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Закон позволит закрепить права молодежи независимо от региона проживания, что достаточно важно, учитывая современные тренды на удаленную работу и возрастающую мобильность населения. Кроме того, он даст основание для унификации форм и видов поддержки во всех регионах страны», — заявил глава комитета Госдумы по делам молодежи Борис Пайкин (ЛДПР).

Молодежью будут считаться лица в возрасте от 14 до 35 лет включительно, то есть до 36 лет.

На федеральном уровне определяются такие понятия как «молодежь», «молодая семья», «молодежная политика», «молодежные общественные объединения» и другие, тем самым закрепив статус граждан, относящихся к «молодежи».

Также в законодательное поле вводятся понятия «специалист по работе с молодёжью», конкретизируется, кто именно относится к категории «молодая семья», «молодой специалист».

Кроме того, значительно расширены цели и основные направления молодежной политики.

Устанавливается, что молодой семье меры государственной поддержки, предусмотренные законодательством РФ, оказываются однократно вне зависимости от оказания мер государственной поддержки молодым гражданам — членам указанной молодой семьи.

Читайте ранее в этом сюжете: Госдума увеличила на год возраст молодёжи

Читайте развитие сюжета: Госдума установила единый для всей России возраст для молодежи