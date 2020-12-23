Пермь, , 11:46 — REGNUM Назначенный вице-премьером правительства Пермского края бывший мэр Перми Дмитрий Самойлов будет курировать в регионе науку, образование, спорт и культуру. Об этом сообщает пресс-служба правительства края.

Также большой объём работ будет связан с празднованием 300-летия Перми. «Рассчитываю, что серьёзный опыт руководства краевой столицей поможет реализовать ему все проекты и мероприятия», — говорит губернатор Дмитрий Махонин.

Как сообщало ИА REGNUM, о назначении Самойлова на новый пост стало известно 22 декабря. А ещё ранее он покинул пост мэра.

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