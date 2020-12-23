Москва, , 11:46 — REGNUM Госдума в третьем, итоговом чтении приняла закон о компенсации расходов на оплату проезда к месту отдыха для пенсионеров, проживающих в условиях Крайнего Севера, но только по территории России, передает корреспондент ИА REGNUM 23 декабря.

С 1 января 2021 года меняются условия компенсации расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха и обратно пенсионерам, являющимся получателями страховой пенсии по старости (с учетом фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости) или страховой пенсии по инвалидности и проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.

Они смогут получить компенсацию в случае выбора места отдыха не только на территории РФ, но и за ее пределами. Такая компенсация по-прежнему будет предоставляться один раз в два года, при этом компенсироваться будет только проезд по территории РФ.

Финансовое обеспечение расходов, связанных с реализацией законопроекта, осуществляется за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета бюджету Пенсионного фонда РФ на эти цели.