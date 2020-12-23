Москва, , 11:45 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил актуальность принятого закона о госрегулировании цен, передает корреспондент ИА REGNUM 23 декабря.

«Решение — необходимое, связано с тем, что цены растут. И пока президент не вмешался, всё это было разговорами, разговорами у нас здесь, правительство не реагировало, поэтому надо принять решение как можно быстрее», — заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Госдума в третьем чтении приняла закон, которым правительство получило право устанавливать предельные розничные цены на социально значимые товары первой необходимости, включая продукты питания, на срок не более чем 90 дней.

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