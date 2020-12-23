Москва, , 11:42 — REGNUM Госдума в третьем чтении приняла закон о санкциях за отказ удалять или ограничивать доступ к незаконной информации в интернете, передает корреспондент ИА REGNUM 23 декабря.

Так, например, неудаление владельцем сайта, владельцем информационного ресурса в интернете информации или интернет-страницы в случае, если обязанность по удалению такой информации, интернет-страницы предусмотрена законодательством об информации, информационных технологиях и о защите информации, повлечет штраф для граждан в размере от 50 тыс. до 100 тыс. рублей, для должностных лиц — от 200 тыс. до 400 тыс. рублей, для юрлиц — от 800 тыс. до 4 млн рублей.

Неудаление информации, содержащей призывы к осуществлению экстремистской деятельности, материалам с порнографическими изображениями несовершеннолетних и (или) объявлений о привлечении несовершеннолетних в качестве исполнителей для участия в зрелищных мероприятиях порнографического характера, информации о способах, методах разработки, изготовления и использования наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, новых потенциально опасных психоактивных веществ, местах их приобретения, способах и местах культивирования наркосодержащих растений в случае, если обязанность по удалению такой информации предусмотрена законодательством об информации, информационных технологиях и о защите информации, повлечет штраф для граждан в размере от 100 тыс. до 200 тыс. рублей, для должностных лиц — от 400 тыс. до 800 тыс. рублей, для юрлиц — от 3 млн до 8 млн рублей.

Вводится ответственность и для провайдеров хостинга. За повторные нарушения предполагается более строгая ответственность.