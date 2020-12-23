Куала-Лумпур, , 11:41 — REGNUM Правительство Малайзии согласилось разрешить иностранным студентам въезжать в страну с 1 января 2021 года, за исключением учащихся из Великобритании, сообщает Antara.

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Министр обороны Малайзии Датук Сери Исмаил Сабри Яакоб заявил, что разрешение на въезд распространяется на студентов, которые хотят присутствовать на лекциях в частных и государственных вузах.

Кроме того, разрешения на въезд также выданы тем, кто уже имеет постоянное место жительства в Малайзии.

Известно, что все иностранные студенты, которым разрешили приехать в Малайзию, должны будут пройти тест на COVID-19 и обязательный карантин в течение четырнадцати дней. Все иностранные студенты, прибывающие в Малайзию, также должны сдать тест на коронавирус за три дня до отъезда в Малайзию.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Малайзии объявил, что правительство подписало соглашение с фармацевтической компанией AstraZeneca о закупке 6,4 миллиона доз вакцины против коронавируса.

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