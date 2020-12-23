Москва, , 11:38 — REGNUM Госдума в итоговом, третьем чтении приняла закон о биометрических системах для идентификации клиентов банков, передает корреспондент ИА REGNUM 23 декабря.

Единая биометрическая система (ЕБС) получает статус государственной информационной системы, и с ее использованием можно будет оказывать не только весь перечень финансовых услуг, но и государственные услуги.

Биометрию можно будет сдать в МФЦ.

ЕБС — это российская цифровая платформа для дистанционной биометрической идентификации граждан РФ. Разработчиком и оператором системы назначен ПАО «Ростелеком». Инициатором ее создания выступили Банк России и Минцифры. Система заработала в 2018 году.

Читайте ранее в этом сюжете: В России создается государственная биометрическая система для идентификации