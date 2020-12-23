Москва, , 11:35 — REGNUM Госдума в третьем чтении приняла закон, расширяющий контроль в сфере идентификации клиентов банков, передает корреспондент ИА REGNUM 23 декабря.

С 1 сентября 2021 года банки и финансовые организации будут информировать клиентов об отказе в приеме на обслуживание из числа мер, направленных на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Предусматривается, что упрощенная идентификация клиента — физического лица не проводятся при выплате, передаче или предоставлении ему выигрыша в лотерею на сумму менее 15 тыс. рублей.

Кроме того, финансовые организации, в том числе банки с 1 сентября 2021 года начнут фиксировать решения клиента об отказе от обслуживания, если у работников такой организации возникают обоснованные подозрения, что решение принимается клиентом в связи с осуществлением организацией внутреннего контроля. Это положение также вступает в силу с 1 сентября 2021 года.