Париж, , 11:40 — REGNUM Грузовые автомобили и паромы из Великобритании впервые с 20 декабря, когда было отменено транспортное сообщение с Францией из-за появления более заразного штамма SARS-CoV-2, достигли французской территории.

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Как сообщает France Info, в среду утром, 23 декабря, после достижения соглашения между Парижем и Лондоном о том, что люди могут попасть из Великобритании на территорию Франции при наличии отрицательного теста на коронавирус, приграничные порты Дувр и Кале возобновили работу.

Автомобили и паромы, прибывающие из Великобритании, смогли достичь французского берега и при необходимости продолжить маршрут.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 декабря министр транспорта Франции Жан-Батист Джеббари заявил, что граждане Франции смогут вернуться на родину из Великобритании при условии предоставления отрицательного теста на коронавирус.

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