Москва, , 11:34 — REGNUM Госдума в итоговом, третьем чтении приняла закон о регулировании социальных сетей и блокировке противоправного контента, передает корреспондент ИА REGNUM 23 декабря.

Социальные сети

Инициатива регламентирует понятие «социальная сеть» — это интернет-ресурс, предназначенный для распространения посредством созданных персональных страниц информации, доступ к которому в течение суток составляет более 500 тыс. пользователей в РФ.

Роскомнадзор будет вести реестр соцсетей.

С 1 февраля социальные сети будут самостоятельно выявлять и блокировать противоправный контент. Под противоправным контентом подразумевается контент с порнографией, пропагандой наркотиков, призывами к незаконным митингам, а также посты, выражающие «явное неуважение» к обществу, государству и Конституции РФ. Всего предлагается восемь позиций таких «запрещенных» тем, включая контент, представляющий общественную опасность. Также не допускается нецензурная брань.

Прописана процедура взаимодействия пользователей с операторами соцсетей и с Роскомнадзором.

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