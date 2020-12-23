Киев, , 11:30 — REGNUM Министерство иностранных дел Украины планирует демонтировать оборудование, произведённое китайской компанией Huawei и установленное в зданиях министерства. Об этом заявил заместитель госсекретаря США Кит Крач, сообщило 23 декабря информационное агентство «Укринформ».

"Министерство иностранных дел решило убрать всё оборудование Huawei из своих зданий, этому примеру последуют и несколько других правительственных учреждений», — сказал американский чиновник после встречи с главой правительства Украины Денисом Шмыгалем.

Он также добавил, что власти Украины отказались от сотрудничества с Huawei в пользу американской компании Cisco в деле реализации проекта «умный город».

Кит Крач отметил, что Украина заинтересовалась инициативой «Чистая сеть», которая предусматривает отказ от использования услуг китайских телекоммуникационных компаний в сетях 5G.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти США ввели санкции против ряда китайских компаний, в частности против ведущего китайского производителя микросхем Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC).

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