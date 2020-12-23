Москва, 23 декабря 2020, 11:25 — REGNUM Россия была бы рада пойти на сближение с Западом, который с цивилизационной точки зрения ей ближе, чем Восток. Об этом заявил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.
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Однако сам Запад этого не хочет, и все исходящие от западных стран сигналы, по словам сенатора, отрицательные.
При этом Пушков в эфире «Говорит Москва» перечислил три условия, которые могли бы способствовать сближению России и Запада. По его словам, это передача Крыма Украине, прекращение оказании помощи Донбассу и вывод российской военно-космической группировки из Сирии.
Также политик отметил, что Западу ещё желательно, чтобы Россия заменила политическое руководство в стране — «чтобы были новые люди, которые им будут больше нравиться, чем Владимир Путин».
Как сообщало ИА REGNUM, лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян заявил, что Запад очень хочет уничтожить Россию не потому, что она другая, а потому, что она его альтернатива.
Ранее, в октябре, издание Bloomberg опубликовало материал, в котором говорится о том, что чиновники из России смотрят на отношения с Западом, расценивая их как холодную войну.