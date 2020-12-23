Москва, , 11:25 — REGNUM Россия была бы рада пойти на сближение с Западом, который с цивилизационной точки зрения ей ближе, чем Восток. Об этом заявил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

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Однако сам Запад этого не хочет, и все исходящие от западных стран сигналы, по словам сенатора, отрицательные.

При этом Пушков в эфире «Говорит Москва» перечислил три условия, которые могли бы способствовать сближению России и Запада. По его словам, это передача Крыма Украине, прекращение оказании помощи Донбассу и вывод российской военно-космической группировки из Сирии.

«Вот если мы эти три вещи сделаем, то Запад начнёт, возможно, с нами сближаться», — считает Алексей Пушков.

Также политик отметил, что Западу ещё желательно, чтобы Россия заменила политическое руководство в стране — «чтобы были новые люди, которые им будут больше нравиться, чем Владимир Путин».

"Вот условия для того, чтобы Запад начал с нами сближаться. Поскольку эти условия невыполнимы все, то вы понимаете, что Запад с нами сближаться не намерен, не собирается», — подчеркнул Пушков.

Как сообщало ИА REGNUM, лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян заявил, что Запад очень хочет уничтожить Россию не потому, что она другая, а потому, что она его альтернатива.

Ранее, в октябре, издание Bloomberg опубликовало материал, в котором говорится о том, что чиновники из России смотрят на отношения с Западом, расценивая их как холодную войну.