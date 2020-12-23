Стокгольм, 23 декабря 2020, 11:26 — REGNUM Международному имиджу Швеции не угрожает тот факт, что правительство страны медлило с введением запрета на въезд из Великобритании. Об этом заявила министр иностранных дел Швеции Анн Линде в интервью телеканалу TV4.
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Вечером 21 декабря правительство Швеции ввело запрет на въезд из Великобритании и Дании. Международное сообщение в связи с мутировавшим SARS-CoV-2 будет приостановлено до 21 января 2021 года, «или до дальнейшего уведомления», сообщается на сайте правительства.
Однако власти Швеции все равно подверглись критике за то, что они медлили с принятием антикризисных мер.
«Не играет большой роли, было ли принято решение днем раньше или днем позже. Этот мутировавший вирус появился уже в сентябре … Дело в том, что имидж Швеции как таковой практически не изменился», — заявила министр иностранных дел Линде.
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