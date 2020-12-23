Вашингтон, , 11:20 — REGNUM Демократические ценности Запада являются таким же важным аспектом противодействия «автократиям», вроде России и Китая, как и военная составляющая, пишут Зак Купер и Лаура Розенбергер в статье, вышедшей 22 декабря в Foreign Affairs.

«Одержав победу на президентских выборах, Джо Байден пообещал вести «не примером своей силы, а силой нашего примера.» Подобное обещание носит немаловажный характер, поскольку современное соперничество между демократиями и авторитарными государствами это больше чем силовое противостояние: в его основе лежат ценности», — отметили авторы.

«Для победы демократий им необходимо не только действовать в соответствии со своими ценностями, но и понимать, что эти ценности представляют собой принципиальное конкурентное преимущество, а также использовать их в качестве того, чем они являются, — источником силы», — добавили Купер и Розенбергер.

Нынешняя борьба между демократиями и автократией носит далеко не в первую очередь военный характер. Скорее, она ведется в политическом, экономическом, технологическом и информационном пространствах, где инициативу перехватили авторитарные соперники США — прежде всего Китай и Россия. Российские и китайские власти укрепили свои позиции внутри своих стран, подрывая демократические институты и союзы за рубежом, тогда как во всем остальном мире демократические лидерство и ценности приходят в упадок.

«К счастью, хорошо функционирующие демократии имеют существенные преимущества во всех областях конкуренции. Они более активно, чем автократии отзываются на требования граждан, потому что придерживаются верховенства закона и потому, что гражданское общество помогает правительствам поддерживать согласие своего народа», — отметили Купер и Розенбергер.

С экономической точки зрения, демократические правительства с должным образом регулируемыми рынками стремятся способствовать здоровой конкуренции и эффективно и справедливо направлять ресурсы. Этот экономический динамизм в сочетании с личными свободами привлекает таланты со всего мира, что стимулирует инновации в области технологий; а конкуренция идей способствует творческим и продуктивным публичным дебатам в области информации. Демократии, которые управляются должным образом и думают о том, как использовать эти активы, обнаружат, что они имеют долгосрочную стратегическую ценность.

Одним из важнейших составляющих для успеха демократий является свобода информационного пространства, в котором автократы с помощью новых технологий занимаются под видом выстраивания обратной связи с населением «слежением и подавлением несогласных».

«Авторитарные правительства стремятся контролировать нарративы и манипулировать ими, формировать цифровые платформы, использовать данные и устанавливать глобальные нормы, благоприятствующие их мировоззрению. Китай и Россия продвигают то, что они называют киберсуверенитетом, или концепцию, согласно которой правительства должны контролировать потоки информации и данных, и продвигают эту повестку дня с помощью технических предложений, таких как новый протокол IP», — сетуют американские эксперты.

По их словам, демократии должны быть устойчивыми перед лицом манипулирования информацией и эксплуатации данных, но они не могут идти «на компромисс со свободным выражением мнения или открытым потоком информации в Интернете».

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Напомним, перед президентскими выборами в США сенаторы-республиканцы подготовили доклад, в котором указывалось, что сын нынешнего кандидата на пост главы Белого дома Джо Байдена Хантер получал деньги от лиц, связанных с Коммунистической партией Китая, бизнесменов Украины и Казахстана, а также вдовы бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елены Батуриной. Сенаторы обратили внимание на то, что Байден-младший, работавший в украинской газодобывающей компании Burisma Holdings, своими действиями подрывал политику США в отношении Киева.