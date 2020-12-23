Тунис, , 11:35 — REGNUM Министерство иностранных дел Туниса назвало необоснованными предположения о возможном установлении с Государством Израиль дипломатических отношений. Об этом говорится в официальном заявлении тунисского МИД.

В ведомстве отметили, что информацию о возможном установлении дипотношений распространили некоторые СМИ. Однако эта версия противоречит официальной принципиальной позиции Туниса, который выступает в поддержку Палестины и законных прав палестинского народа.

Тунис, подчеркнули в МИД, продолжает считать, что прочный и равноправный мир на Ближнем Востоке невозможен без признания независимости Палестины. На эту позицию не влияют изменения на международной арене.

Американская газета The New York Times 21 декабря выпустила статью, в которой назвала Тунис и Оман странами, которые следующими наладят отношения с Израилем.

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