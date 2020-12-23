Москва, , 11:19 — REGNUM Госдума в третьем, итоговом чтении приняла закон — ответ на цензуру иностранных интернет-платформ и соцсетей на цензуру российских СМИ, передает корреспондент ИА REGNUM 23 декабря.

YouTube Иван Шилов © ИА REGNUM

Закон защищает конституционные права граждан на информацию, заявил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн («Единая Россия»).

«Мы рассчитываем, что полная блокировка не будет применяться, а останется мерой воздействия… Никто не хочет, чтобы был заблокирован Twitter, Facebook и YouTube», — сказал ранее Хинштейн.

Закон вводит статус «владелец информационного ресурса, причастного к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ».

Генеральный прокурор и его заместители по согласованию с МИД России могут присваивать такой статус владельцу информационного ресурса, допускающего дискриминацию в отношении материалов российских СМИ.

Под действие документа подпадают крупнейшие интернет-ресурсы — YouTube, Facebook и Twitter.

В качестве меры воздействия могут применяться блокировка, замедление трафика и административные штрафы.

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