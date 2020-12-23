Стокгольм, , 11:25 — REGNUM Решение правительства Швеции о запрете на въезд из Соединенного Королевства противоречило рекомендациям Агентства общественного здравоохранения. Однако премьер-министр страны Стефан Лёвен считает, что отсутствие необходимых мер в связи с распространением в Великобритании мутировавшего коронавируса грозило бы Швеции серьезными последствиями. Об этом со ссылкой на заявление главы правительства сообщила новостная служба Sveriges Radio.

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Премьер-министр Лёвен подчеркнул, что он со своей стороны делал все возможное, чтобы не допустить распространения более заразного штамма коронавируса SARS-CoV-2 на территории Швеции.

«Без остановки рейсов Швеция стала бы транспортным хабом для тех, кто намеревался отправлять самолеты в Великобританию и обратно», — объяснил Лёвен.

Напомним, что решение правительства Швеции о приостановке полетов из Великобритании вступило 23 декабря в полночь (GMT+1).