Джакарта, , 11:16 — REGNUM Посол Вьетнама в Индонезии Фам Винь Куанг заявил, что двустороннее сотрудничество между Вьетнамом и Индонезией должно быть расширено на новые секторы, включая цифровые технологии, сообщает Antara.

«Правительства двух стран должны расширить свое сотрудничество в новых областях, таких как цифровые технологии, интеллектуальные права, чистая энергетика, умные города и стартапы, с целью использования возможностей для промышленной революции 4.0», — отметил посол.

По словам дипломата, за последние пять лет товарооборот между двумя странами увеличился на 60%, с $5,6 млрд в 2014 году до $9,1 млрд в 2019 году.

Фам Винь Куанг также заявил, что пандемия COVID-19 нанесла тяжелый удар по туристическому сектору Индонезии и Вьетнама, особенно из-за ограничений, которые правительство приняло для предотвращения распространения новой инфекции.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Вьетнама заявило, что открыто для сотрудничества с Индонезией в области разработки вакцины против COVID-19.

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