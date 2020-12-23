Стокгольм, , 12:00 — REGNUM Правительство Швеции сформирует специальный комитет, в котором будут представлены все парламентские партии. Задачей органа станет рассмотрение возможности расширения законодательства с тем, чтобы последующие правительства имели большую свободу действий в кризисных ситуациях. Об этом сообщило новостное агентство SVT Nyheter.

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»Речь может идти о стихийных бедствиях, широкомасштабном распространении инфекции или террористических актах», — заявил премьер-министр страны Стефан Лёвен.

Однако создание специальной комиссии не явилось единственной антикризисной мерой правительства 22 декабря. Кабинет министров также поручил специальному следователю разработать новый закон об уходе за пожилыми людьми в домах престарелых. Так власти намерены бороться с системными проблемами, которые были выявлены в ходе пандемии.

Напомним, что другой недавней инициативой правительства Швеции стала разработка нового законопроекта, который позволит центральным властям страны вводить новые ограничениях в условиях пандемии.

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