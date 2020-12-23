Москва, , 11:10 — REGNUM На фоне принимаемых законов об ужесточении требований к проведению митингов и наказании за блокировку улиц в КПРФ предложили воспользоваться правом на восстание, передает корреспондент ИА REGNUM 23 декабря.

«Какая возможность у людей остается публично выразить свое мнение, довести его до правительства, до власти? Практически никакой — либо это незаконно, либо остается еще одно право — право на восстание», — заявил, выступая в Госдуме депутат от КПРФ Алексей Куринный (КПРФ).

Он напомнил, что это право закреплено во Всемирной декларации прав человека, которая является одной из основ российского законодательства.

«Это не экстремизм, это то, во что может вылиться вся эта череда запретительных законов», — прогнозирует Куринный.

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