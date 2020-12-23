Екатеринбург, , 11:15 — REGNUM Рассмотрение уголовного дела о коррупции, заведённого на экс-гендиректора особой экономической зоны (ОЭЗ) «Титановая долина» Артемия Кызласова и замминистра экономики Свердловской области Михаила Шилиманова, снова отложили. Об этом сообщили в пресс-службе Октябрьского районного суда.

Кызласов всё ещё находится на больничном. Из-за этого ранее было отложено два заседания суда, сегодня перенесено третье.

Следующее заседание наметили на 30 декабря 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, Кызласов обвиняется в получении взятки в особо крупном размере у подрядчика ОЭЗ, а Шилиманов — в посредничестве при получении взятки.

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