Москва, , 11:03 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил создать рабочую группу для контроля за реализацией закона о комплексном развитии территорий, передает корреспондент ИА REGNUM 23 декабря.

Вячеслав Володин Duma.gov.ru

«Здесь правильно было бы создать рабочую группу из председателей двух комитетов, а может быть, даже и трех — Николаева подключить, как мы это делали», — сказал Володин.

Он предложил подвести первые итоги через три месяца.

«И буквально через три месяца собраться и посмотреть, что сделано в регионах. У нас регионы должны принять нормативную базу, законы региональные. Поверьте мне, этого не будет через три месяца. А вот чтобы было, нам надо с вами уже на новогодние каникулы заняться этим. Потому что у политиков отпусков не бывает», — добавил он.

Госдума в третьем чтении приняла закон, которым предусматривается универсальный механизм комплексного развития городских территорий, который позволяет обновить городскую застройку и привлечь внебюджетные источники.

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