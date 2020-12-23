Москва, 23 декабря 2020, 11:03 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил создать рабочую группу для контроля за реализацией закона о комплексном развитии территорий, передает корреспондент ИА REGNUM 23 декабря.
«Здесь правильно было бы создать рабочую группу из председателей двух комитетов, а может быть, даже и трех — Николаева подключить, как мы это делали», — сказал Володин.
Он предложил подвести первые итоги через три месяца.
«И буквально через три месяца собраться и посмотреть, что сделано в регионах. У нас регионы должны принять нормативную базу, законы региональные. Поверьте мне, этого не будет через три месяца. А вот чтобы было, нам надо с вами уже на новогодние каникулы заняться этим. Потому что у политиков отпусков не бывает», — добавил он.
Госдума в третьем чтении приняла закон, которым предусматривается универсальный механизм комплексного развития городских территорий, который позволяет обновить городскую застройку и привлечь внебюджетные источники.
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