Вашингтон, , 11:08 — REGNUM Односторонние санкции США против Китая закрывают компаниям из Евросоюза доступ на рынок КНР, что позволяет получить преимущество американским компаниям. Такое мнение высказывают руководители европейских технологических компаний и дипломаты ЕС, сообщает 23 декабря газета Financial Times (FT).

Уточняется, что минторг США внес в свой черный список ряд китайских компаний, включая корпорацию Huawei и производителя полупроводников SMIC (Semiconductor Manufacturing International Corporation). В результате этого компании ASML из Нидерландов, которая выпускает передовое оборудование для производства микросхем в Китае, запретили его продажу SMIC.

Также указывается, что, по мнению главы одной из компаний ЕС, который попросил не сообщать его имя, в режиме санкций США, согласно торговой политике «Америка прежде всего», есть исключения для компаний из Соединенных Штатов по работе на китайском рынке, а группы из других стран заставляют его покидать.

«До сих пор американским компаниям выдаются лицензии на поставки продукции Huawei, а европейские поставщики этого сделать уже не могут», — уточнил он.

В то же время многие производители микросхем и оборудования для производства последних попадают под действие американских санкций, так как являются зависимыми от прав на интеллектуальную собственность США.

При этом глава ещё одной крупной компании из ЕС сообщил FT, что последней в свое время запретили продавать компоненты на китайский рынок из-за подозрений в том, что это может быть использовано в военных целях. При этом рынок поставки таких компонентов быстро, по словам главы компании, заполнили компании из США, продающие их через посредников.

Вместе с тем уточняется, что главы крупных технологических компаний из ЕС поддерживают некоторые шаги Вашингтона по предотвращению использования микросхем для наращивания военной мощи КНР, однако всё чаще «разочаровываются в отношении односторонних (американских) санкций и надеются сократить использование интеллектуальной собственности США».

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре стало известно, что протест в связи с новыми ограничительными мерами, введенными США против ряда китайских компаний, выразил Пекин.