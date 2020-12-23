Вашингтон, , 10:55 — REGNUM Руководитель управления по образованию американского штата Коннектикут Мигель Кардона может стать министром образования США, его кандидатуру предложил кандидат в президенты Джозеф Байден. Об этом говорится в заявлении демократа, опубликованном 22 декабря на сайте его переходной команды.

Кардона считает, что американские школы нужно как можно скорее открыть, так как из-за их перехода на удалённый формат работы успеваемость учащихся падает. Такая мера была предпринята ранее в связи с пандемией коронавируса.

Байден в своём заявлении назвал Кардону опытным и преданным своему делу педагогом. Он полагает, что на посту министра образования Кардона поможет искоренить неравенство в системе образования, добьётся повышения ставки учителей и обеспечит бесплатными местами в детских садах детей в возрасте 3−4 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, вступление избранного президента США в должность ожидается 20 января.