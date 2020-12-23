Москва, , 10:44 — REGNUM Госдума в итоговом, третьем чтении приняла закон, направленный на совершенствование правового регулирования деятельности общественных объединений, некоммерческих организаций и физических лиц, получающих иностранное финансирование и участвующих в политической деятельности на территории России, передает корреспондент ИА REGNUM 23 декабря.

Государственная Дума Иван Шилов © ИА REGNUM

Иностранными агентами могут быть признаны общественные объединения, не зарегистрированные в качестве юридических лиц, а также физические лица (в том числе иностранные журналисты, занимающиеся политикой).

Уточняются признаки отнесения физических лиц к категории «иностранных агентов», требующих установленной регистрации в России. Среди этих признаков — участие в политической деятельности в России, а также целенаправленный сбор сведений в области военной, военной-технической деятельности РФ, получение которых иностранными источниками может быть использовано против безопасности российского государства.

При этом конкретизируется понятие «политической деятельности», чтобы избежать двойного толкования. Кроме того, прописывается, какая деятельность не относится к политической — деятельность в сфере науки, культуры, искусства, защиты материнства, детства, защиты животного мира, спорта, благотворительная деятельность.

Также закон обязывает СМИ при упоминании любого иноагента снабжать свои материалы указанием на то, что НКО, общественное объединение или физическое лицо исполняет функции иностранного агента. Блогеров эта норма не касается.

Требования, применяемые в отношении НКО-иноагентов, распространяются на деятельность физических лиц и незарегистрированных общественных объединений, которые участвуют в политической жизни России с использованием зарубежного финансирования. Речь идет в том числе о финансовых отчетах.

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