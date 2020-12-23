Москва, , 10:42 — REGNUM Госдума 20 января заслушает главу Минэконоразвития Максима Решетникова, речь пойдет в том числе о мерах по сдерживанию цен. Как передает корреспондент ИА REGNUM 23 декабря, об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Мы обсудили вопрос на Совете Думы, считаем правильным пригласить 20 января министра экономического развития, для того, чтобы заслушать, в том числе, об исполнении нормы этого закона. Будем готовиться к этому», — сказал Володин.

Госдума в итоговом, третьем чтении приняла закон о регулировании цен в России. Правительство РФ получает новые полномочия в сфере сдерживания цен.

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