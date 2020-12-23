Вашингтон, , 10:40 — REGNUM Доктор Дебора Биркс, координатор Белого дома по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, намерена уйти в отставку. О планах покинуть госслужбу она заявила в интервью новостной телесети Newsy, сообщает газета Chicago Tribune.

При этом Брикс не стала называть конкретные сроки своего ухода, подчеркнув, что сначала планирует помочь команде избранного президента США Джозефа Байдена в борьбе с пандемией коронавируса.

«Я буду полезна в любом качестве, в которой, по мнению людей, я могу помочь, а затем я уйду со службы», — добавила Биркс.

Издание отмечает, что сама Биркс и представители Белого дома не сразу ответили на запрос о комментариях. Её заявления появились всего через несколько дней после того, как агентство Associated Press сообщило, что Брикс выехала из штата на праздничные выходные в День Благодарения, хотя центры по контролю и профилактике заболеваний призывали граждан США отказаться от праздничных поездок.

Биркс признала в своем заявлении, что она вместе с членами своей семьи отправилась в свой дом. Однако, заверила она, не для празднования Дня Благодарения, а чтобы подготовить дом к зиме перед потенциальной продажей.