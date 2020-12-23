23 Декабря
 
11:37

Кроме того, как пояснил Игорь Левитин, на заседании 23 декабря запланировано обсуждение национальных проектов и мер, направленных на достижение национальных целей. Ещё одна тема — показатели для оценки эффективности работы высших должностных лиц.

11:16

На заседании нового Госсовета РФ обсудят эффективность губернаторов

Стратегию развития России до 2030 года и национальные проекты обсудят члены обновленного Госсовета на заседании 23 декабря. Об этом помощник президента РФ Игорь Левитин сообщил в ходе брифинга журналистам.

10:57

Секретарём Госсовета РФ назначен Игорь Левитин

Секретарем Государственного совета Российской Федерации назначен помощник президента РФ Игорь Левитин.

10:52

В Госдуме приветствовали решение президента РФ ввести в состав Госсовета лидеров парламентских фракций.

«Президент принял решение ввести в состав Госсовета руководителей фракций. Это о многом говорит и, в первую очередь, об ответственности», — заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Он также сообщил, что лидеры фракций — Сергей Неверов («Единая Россия»), Владимир Жириновский (ЛДПР), Сергей Миронов («Справедливая Россия»), Геннадий Зюганов (КПРФ) готовятся к выступлению в ходе заседания Госсовета.

10:50

Председателем Госсовета является президент Владимир Путин. В состав Госсовета вошли главы регионов, спикеры Госдумы и Совета Федерации, полномочные представители президента в федеральных округах, лидеры парламентских партий, представители общественных объединений, всего более ста человек.

10:48

Путин утвердил состав Госсовета РФ

Состав Государственного совета РФ утверждён указом президента России Владимира Путина. Документ был опубликован на официальном портале правовой информации 21 декабря.