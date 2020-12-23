Президент РФ Владимир Путин на совместном заседании Государственного совета и Совета по стратегическому развитию и национальным проектам 23 декабря 2020 года обсудит национальные цели развития до 2030 года, а также показатели для оценки эффективности работы высших должностных лиц.

Это будет первое заседание Госсовета в обновлённом составе и формате. После внесения изменений в основной закон страны Государственный совет получил статус конституционного органа власти.

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