Кроме того, как пояснил Игорь Левитин, на заседании 23 декабря запланировано обсуждение национальных проектов и мер, направленных на достижение национальных целей. Ещё одна тема — показатели для оценки эффективности работы высших должностных лиц.
На заседании нового Госсовета РФ обсудят эффективность губернаторов
Стратегию развития России до 2030 года и национальные проекты обсудят члены обновленного Госсовета на заседании 23 декабря. Об этом помощник президента РФ Игорь Левитин сообщил в ходе брифинга журналистам.
Секретарём Госсовета РФ назначен Игорь Левитин
Секретарем Государственного совета Российской Федерации назначен помощник президента РФ Игорь Левитин.
В Госдуме приветствовали решение президента РФ ввести в состав Госсовета лидеров парламентских фракций.
«Президент принял решение ввести в состав Госсовета руководителей фракций. Это о многом говорит и, в первую очередь, об ответственности», — заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Он также сообщил, что лидеры фракций — Сергей Неверов («Единая Россия»), Владимир Жириновский (ЛДПР), Сергей Миронов («Справедливая Россия»), Геннадий Зюганов (КПРФ) готовятся к выступлению в ходе заседания Госсовета.
Председателем Госсовета является президент Владимир Путин. В состав Госсовета вошли главы регионов, спикеры Госдумы и Совета Федерации, полномочные представители президента в федеральных округах, лидеры парламентских партий, представители общественных объединений, всего более ста человек.
Путин утвердил состав Госсовета РФ
Состав Государственного совета РФ утверждён указом президента России Владимира Путина. Документ был опубликован на официальном портале правовой информации 21 декабря.