Париж, , 10:45 — REGNUM Министр здравоохранения Франции Оливье Веран в интервью на телеканале TF1 в среду, 23 декабря, заявил, что новый законопроект о реагировании на санитарные угрозы, позволяющий ограничивать свободу передвижения, предоставляя ее только тем, кто прошел вакцинацию, будет рассмотрен лишь после завершения пандемии SARS-CoV-2.

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Министр отметил, что новый законопроект «вызвал много критики», и добавил, что, вопреки утверждениям лидера «Национального объединения» Марин Ле Пен, «вакцинация не может быть обязательной, президент (Эммануэль Макрон — прим.) за этим проследит».

«Прохождение вакцинации от коронавируса не будет обязательным условием для использования общественного транспорта или похода в ресторан», — пояснил Веран.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 декабря министр здравоохранения Франции заявил, что правительство уже четыре раза передавало на рассмотрение в парламент текст законопроекта о реагировании на угрозы санитарной безопасности.

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