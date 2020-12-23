Варшава, , 10:32 — REGNUM 22 декабря президент Польши Анджей Дуда в интервью для Polsat News заявил, что готов привиться от коронавирусной инфекции, поэтому будет участвовать в Национальной программе вакцинации населения.

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»Вакцина, которая уже распространяется в некоторых странах, сегодня является для нас единственным шансом для преодоления пандемии коронавируса. В такой ситуации решение о вакцинации для каждого человека является здравым и ответственным шагом», — заявил Дуда.

Дуда напомнил, что он уже переболел COVID-19. И, хотя у него не было серьезных симптомов и не было угрозы для его здоровья и жизни, он ослаб после болезни на несколько недель и четко почувствовал, что это не обычный грипп, как считают многие. «Я готов сделать прививку. Обязательно приму участие в вакцинации населения, и вы узнаете об этом первыми, потому что я сделаю это публично», — пообещал Дуда.

Напомним, ранее исследования показали, что лишь каждый третий житель Польши готов привиться против COVID-19, если бы вакцина была доступна уже сейчас. Но почти половина не намерены делать это. Остальные не имеют точного решения.

По мнению министра здравоохранения республики Адама Недзельского, вакцинация трети жителей Польши не обеспечит население коллективным иммунитетом и не поможет республике победить пандемию. Поэтому там объявили о проведении широкой рекламной кампании по популяризации вакцинации у населения.