Цхинвал, , 10:29 — REGNUM С рабочим визитом в столицу России отправился президент Южной Осетии Анатолий Бибилов. Об этом 23 декабря сообщили в администрации южноосетинского лидера.

«Президент отправился с рабочей поездкой в Москву», — приводит сообщение представителя администрации президента Южной Осетии РИА Новости.

При этом в администрации не уточнили подробности рабочего визита Библова в российскую столицу.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 декабря стало известно, что сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России оказали помощь в деле предотвращения попытки взорвать бомбу в общественном месте в столице Южной Осетии.