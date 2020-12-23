Цхинвал, 23 декабря 2020, 10:29 — REGNUM С рабочим визитом в столицу России отправился президент Южной Осетии Анатолий Бибилов. Об этом 23 декабря сообщили в администрации южноосетинского лидера.
«Президент отправился с рабочей поездкой в Москву», — приводит сообщение представителя администрации президента Южной Осетии РИА Новости.
При этом в администрации не уточнили подробности рабочего визита Библова в российскую столицу.
Как сообщало ИА REGNUM, 15 декабря стало известно, что сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России оказали помощь в деле предотвращения попытки взорвать бомбу в общественном месте в столице Южной Осетии.