Москва, , 10:22 — REGNUM Уходящая администрация действующего президента США Дональда Трампа оставляет кандидату от американской Демпартии Джозефу Байдену тяжелое наследие, с которым новой администрации страны придется долго разбираться. Об этом 23 декабря заявил замглавы МИД России Сергей Рябков в интервью «Интерфаксу».

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Как отметил замглавы МИД РФ, давая свой комментарий по поводу новых американских санкций, последние являются попыткой уходящей администрации Трампа «хлопнуть дверью погромче» и обслужить внутреннюю потребность заинтересованных в дальнейшем безостановочном нагнетании отношений с Россией.

«Но всё это по большому счёту риторика, политика, геополитика, материальная сторона гораздо менее значима, чем эта вся риторическая надстройка, на мой взгляд. Мы так к этому и будем относиться, хотя наследие следующему президенту США остаётся тяжёлое, и разбираться с ним придётся долго», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее действующий президент США Дональд Трамп помиловал двух человек, обвиняемых по делу о «российском вмешательстве» в американские выборы 2016 года.