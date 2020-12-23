Сеул, , 10:24 — REGNUM Спецпредставитель Южной Кореи по вопросам мира и безопасности на корейском полуострове Но Гю Док провел 23 декабря телефонные переговоры с новым главой департамента по делам Азии и Океании МИД Японии Такэхиро Фунаси, вступившего в должность 2 декабря. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

По их словам, в ходе переговоров стороны обменялись мнениями о ситуации на Корейском полуострове, а также обсудили планы взаимодействия как в двустороннем, так и в трехстороннем формате с участием США по достижению денуклеаризации и установлению мира на полуострове.

Известно, что 22 декабря Но Гю Док провел телефонные переговоры с замгоссекретаря США Стивеном Биганом, с которым обсудил сотрудничество по северокорейской ядерной проблеме.

Читайте ранее в этом сюжете: Назначен новый спецпредставитель Южной Кореи по КНДР