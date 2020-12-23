Уфа, , 10:23 — REGNUM Закон о поддержке органического сельского хозяйства принят в Башкирии. Об этом 23 декабря сообщает пресс-служба государственного собрания региона.

Отмечается, что этим законом в перечень основных направлений господдержки сельского хозяйства в Башкирии было включено и органическое сельское хозяйство.

По словам председателя госсобрания региона Константина Толкачева, данный закон был принят для поддержки производителей экологически чистой продукции, а также для повышения доступности этих товаров для граждан. В результате произойдет снижение себестоимости этих продуктов товаров для производителей, а это в свою очередь позволит установить более низкие цены в рознице.

Толкачев подчеркнул, что закон отнес органическое сельское хозяйство к таким же приоритетным направлениям для Башкирии, как элитное семеноводство, пчеловодство и коневодство. Средства на эти цели предусмотрены в бюджете региона на следующий год, заявил он.

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