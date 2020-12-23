Париж, , 10:04 — REGNUM В ночь с 22 на 23 декабря Франция частично открыла границу с Великобританией, и польские дальнобойщики, которые не могли попасть в континентальную Европу и «застряли» на острове, начали постепенно въезжать на территорию Франции. Об этом передает Polskie Radio 24.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: ученые исследуют новый штамм — трансляция»

Французское руководство приняло решение впустить иностранных дальнобойщиков на свою территорию с условием, что каждый из них предоставит отрицательный результат теста на коронавирусную инфекцию, полученный не ранее последних 72 часов. Британская сторона выразила готовность провести тестирование всех желающих покинуть страну.

СМИ передают, что колонна фур из Великобритании во Францию движется очень медленно — трасса загружена очередью из 3 тысяч машин, львиную долю которых ведут польские водители, меньшую часть — представители других стран ЕС.

Напомним, французская сторона приняла решение ограничить сухопутное сообщение с Великобританией 21 декабря в связи с тем, что на острове выявлен новый штамм коронавируса, который распространяется с еще большей скоростью, чем нынешний. В королевстве оказались тысячи дальнобойщиков, которые из-за этого не смогли выехать в континентальную Европу.