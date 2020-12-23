Москва, , 10:02 — REGNUM Проект заявления об осуждении и политики двойных стандартов и недопущении нарушения прав демонстрантов (митингующих) в Европе внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР во главе с Владимиром Жириновским, передает корреспондент ИА REGNUM 23 декабря.

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Депутаты Госдумы осуждают непропорциональное применение силы полицией и политику двойных стандартов в Европе. В поле зрения российских парламентариев попали митинги против мер, принятых в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции, например, в Германии и во Франции.

«Государственная дума призывает парламентариев и правительства европейских государств отказаться от политики двойных стандартов и заявляет о необходимости обеспечить соблюдение общепризнанных прав человека, включая право граждан на мирный протест», — говорится в документе.