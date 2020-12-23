Гонконг, Китай, , 09:57 — REGNUM Механизм коллегии выборщиков в Гонконге может подвергнуться реформированию. Его радикальный пересмотр обдумывают центральные власти Китая. Об этом 23 декабря со ссылкой на источники в Пекине сообщила газета South China Morning Post.

Собеседники уточняют, что высший законодательный орган Китая — Всекитайское собрание народных представителей уже на этой неделе может поднять вопрос об упразднении 117 мест, которые в коллегии выборщиков образуют депутаты районных советов в 18 округах Гонконга. Подавляющее большинство этих мест контролируют сторонники продемократической оппозиции, которые одержали уверенную победу на выборах в райсоветы в ноябре 2019 года. Источники издания поясняют, что таким образом Пекин намерен снизить влияние оппозиции в этом органе, который избирает высшее должностное лицо в Гонконге.

В случае одобрения этих мер на заседании постоянного комитета ВСНП этот вопрос будет дополнительно изучен на следующем пленарном заседании высшего законодательного органа Китая, которое намечено на 5 марта 2021 года.

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Как сообщало ИА REGNUM, 11 ноября высший законодательный орган Китая принял резолюцию, позволяющую дисквалифицировать всех гонконгских законодателей, которые не были признаны достаточно лояльными, без обращения в суд. Правительство главы исполнительной власти Кэрри Лам немедленно лишило своих мест четырёх продемократических законодателей Гонконга, что побудило оставшихся 15 человек в 70-местном законодательном совете массово уйти в отставку.