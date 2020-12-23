Москва, , 09:53 — REGNUM Жители Соединённых Штатов пренебрегают вкладом Советского Союза в победу во Второй мировой войне, сообщил в интервью «Известиям» американский кинорежиссёр Оливер Стоун.

Он напомнил, что именно благодаря СССР удалось спасти много граждан США и Великобритании. Кинорежиссёр не понимает соотечественников, которые плохо высказываются о России.

«Русские пожертвовали собой и спасли вас», — сказал Стоун.

Также режиссёр подчеркнул, что в России сняли замечательные фильмы о войне, поэтому необходимо как можно больше российских кинокартин перевести на английский язык.

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Как сообщало ИА REGNUM, накануне Дня Победы — 9 мая 2020 года — администрация главы Белого дома Дональда Трампа опубликовала в Instagram короткий видеоролик с восхвалением заслуг США и Великобритании во Второй мировой войне. О ключевой роли СССР в победе над нацистской Германией в Вашингтоне предпочли умолчать.

Такое «поздравление» вызвало шквал негодования в России. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в частности, заявила, что мириться с таким комментарием нельзя.

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