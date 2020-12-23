Хартум, , 09:43 — REGNUM Власти США окажут Судану поддержку с выплатой долгов на сумму порядка одного миллиарда долларов. Помощь будет предоставлена после того, как США восстановили «суверенный иммунитет Судана», приняв соответствующий закон, а также исключили Судан из списка спонсоров терроризма. Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

Статус государства-спонсора терроризма, который действует уже почти три десятилетия, оказывает давление на экономику Судана и ограничивает его возможности по получению помощи. Для инвесторов восстановление суверенного иммунитета снимает еще один слой финансового риска.

Судан в течение нескольких месяцев вел переговоры с Соединенными Штатами и выплатил 335 миллионов долларов США компенсации жертвам нападений «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на посольства США в Восточной Африке в 1998 году.

В понедельник, 21 декабря, широкий пакет был принят в Конгрессе США. Согласно законопроекту, Вашингтон выделит $111 млн на погашение части двустороннего долга Судана и $120 на погашение его долга Международному валютному фонду (МВФ), а также $700 млн финансовой помощи до сентября 2022 года для оказания помощи стране.

На прошлой неделе министр финансов Судана объявил о предоставлении США «бридж-кредита», который позволит Судану погасить задолженность перед Всемирным банком в размере 1 миллиарда долларов.

Источник в США, знакомый с этим вопросом, сообщил журналистам, что долговая помощь поможет начать облегчение долгового бремени Судана на глобальном уровне, помогая стране вступить в программу МВФ для бедных стран с большой задолженностью.