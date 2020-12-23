Джакарта, , 09:37 — REGNUM Министерство иностранных дел Индонезии заявило, что не ответит на призыв правительства США, которое предлагает фонд помощи развитию в размере миллиарда долларов США при условии, что правительство нормализует отношения с Израилем, сообщает CNN Indonesia.

«У Индонезии нет намерения устанавливать дипломатические отношения с Израилем», — заявил официальный представитель министерства иностранных дел Теуку Фаизашах.

По оценкам, Индонезия может получить помощь в размере до $2 млрд, если правительство страны захочет наладить отношения с Израилем.

Как сообщало ИА REGNUM, посол Израиля в Сингапуре Саги Карни заявил, что Индонезия может установить дипломатические отношения с его страной, не отказываясь от поддержки Палестины.

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