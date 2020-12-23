Москва, , 10:41 — REGNUM Украинская железнодорожная продукция, в том числе колёса, оси, заготовки, крупное вагонное литьё, может быть запрещена к ввозу в Россию. Об этом пишет 23 декабря газета «Коммерсантъ».

Такие изменения, отмечает издание, могут внести в постановление правительства РФ от декабря 2018 года, включающее перечень украинской продукции, запрещенной к поставке в страну. Добавить в документ могут два соответствующих товарных кода.

«До сих пор железнодорожной техники в санкционном списке не было», — говорится в публикации.

В отношении цельнокатаных колёс (ЦКК), произведённых на Украине, до 21 января 2021 года действует антидемпинговая пошлина в размере 34,22%. Ранее о возможном запрете на поставки с Украины железнодорожных колес сообщало РБК, инициатива исходила от Минтранса РФ.

Тогда председатель президиума Союза операторов железнодорожного транспорта (СОЖТ) Игорь Ромашов в письме первому вице-премьеру Андрею Белоусову выразил беспокойство возможным продлением пошлин или запретом на ввоз колёс и попросил не ограничивать поставки.

Газета отмечает, что 14 декабря СОЖТ направил Белоусову письмо, в котором говорится о беспокойстве из-за готовящихся решений — запрета импорта украинской продукции. С 2018 года цены на ЦКК выросли в три раза из-за того, что 80% рынка занимают российские производители ВМЗ и «Евраз Холдинг», а также из-за заградительных пошлин.

Операторы просят не принимать решение о запрете ввоза колёс и литья до тех пор, пока они не подешевеют в России.

Подобное письмо направила 18 декабря Белоусову компания «Алтайвагон», в нём говорится только о колёсах. На них в 2020 году приходится 18% себестоимости вагона против 8−9% в 2018 году. Запрет на ввоз литых деталей вагоностроитель поддерживает, объясняя это низким качеством украинского литья.

Представитель рынка в беседе с изданием заявил, что вагоностроительные заводы сами производят крупное вагонное литье — боковые рамы и надрессорные балки, и заинтересованы в устранении конкурентов. Вкупе с гарантиями приемлемых цен на колеса производители вагонов вполне могли прийти к соглашению с металлургами по украинскому вопросу.