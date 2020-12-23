Москва, , 09:27 — REGNUM Сегодня, 23 декабря, Госдума обсудит обращение к европейским парламентариям с осуждением действий властей Латвии в отношении русскоязычных журналистов, передает корреспондент ИА REGNUM 23 декабря.

Парламентарии призовут парламенты стран Европы осудить грубые нарушения Латвийской Республикой взятых на себя международных обязательств по соблюдению свободы слова, а также поддержать свободную работу средств массовой информации, выступить против использования силовых методов и цензуры как инструментов политической борьбы.

В начале декабря служба СГБ Латвии задержала нескольких русскоязычных журналистов — сотрудников порталов Baltnews и «Sputnik Латвия», им вменяется нарушение статьи местного уголовного кодекса за нарушение санкций ЕС.

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