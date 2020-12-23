Сеул, , 09:28 — REGNUM Решение о приостановке авиационного сообщения с Великобританией до конца 2020 года из-за выявленного в Соединенном Королевстве нового штамма коронавируса приняли власти Южной Кореи. Об этом 23 декабря сообщил на брифинге начальник сводной команды по борьбе с вирусом Центрального штаба по ликвидации катастроф и безопасности страны Юн Тхэ Хо, его слова приводит агентство «Рёнхап».

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По его словам, данное решение вступает в силу незамедлительно и его действие продлится до 31 декабря текущего года.

Кроме этого, Юн Тхэ Хо уточнил, что приостанавливается выдача освобождений от карантина для дипломатического корпуса Республики Корея в Великобритании, и все, кто прибывает из Соединенного Королевства, должны будут проходить в обязательном порядке двухнедельный карантин и в обязательном порядке сдавать ещё один тест на SARS-CoV-2 перед завершением карантина.

Также он отметил, что процедура контроля для прибывающих из Британии будет усилена и порог температуры тела для них будет 37,3, а не 37,5 градуса, а все бортпроводники тоже будут сдавать анализы на коронавирус. При этом в случае, если в числе прибывших будут выявлены носители SARS-CoV-2, будет проведен обязательный генетический анализ вируса на наличие мутаций.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что свыше 20 стран, включая Россию, приостановили авиационное сообщение с Великобританией из-за того, что на территории последней была обнаружена новая разновидность коронавируса.