Стокгольм, , 09:27 — REGNUM Правительство Швеции намерено добиваться скорейшего вступления в силу специального законопроекта, который позволит вводить жесткие карантинные ограничения в условиях пандемии. Об этом сообщило новостное агентство SVT Nyheter.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: ученые исследуют новый штамм — трансляция»

В настоящее время центральные власти делают все возможное, чтобы законопроект был принят парламентом и вступил в силу 15 января. Ожидается, что законодательная инициатива правительства будет представлена на обсуждение в Риксдаг после новогодних праздников.

По словам министра здравоохранения и социальных дел Швеции Лены Халленгрен, правительство направит законопроект парламентариям 4 января. В случае его принятия у правительства появится возможность закрывать торговые центры, ограничивать работу общественного транспорта и закрывать для посещения такие общественные пространства, как парки, площади и пляжи.

Читайте ранее в этом сюжете: Мэрия Стокгольма: ситуация с коронавирусом остается напряженной

Читайте развитие сюжета: Правительство Швеции сформирует антикризисный комитет