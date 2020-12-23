Санкт-Петербург, , 09:26 — REGNUM Российский президент Владимир Путин наградил почётной грамотой главу рабочей группы по борьбе с коронавирусом в Санкт-Петербурге, генерального директора Национального медицинского исследовательского центра имени Владимира Алмазова Евгения Шляхто. Соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовой информации.

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Из документа следует, что Шляхто награждён за заслуги в сфере здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Шляхто предупредил об осложнениях на сердце, которые грозят пациентам, переболевшим COVID-19.

Напомним, в декабре центр имени Алмазова начал принимать пациентов с коронавирусной инфекцией, для них в медучреждении развернули 230 коек. Центр шестым по счёту среди федеральных стационаров открыл прием пациентов с COVID-19.

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