Вашингтон, , 09:10 — REGNUM Соединённым Штатам необходимо использовать остающийся промежуток времени и продлить Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом 23 декабря сообщили в посольстве России в США.

В посольстве напомнили, что данный договор является последней двусторонней договоренностью, четко ограничивающей крупнейшие мировые ядерные арсеналы.

«Мы призываем американскую сторону использовать тот небольшой промежуток времени, остающийся до 5 февраля (2021 года), чтобы сохранить договор во благо наших стран и всего мира», — говорится в заявлении, опубликованном на странице посольства РФ в Facebook.

Как сообщало ИА REGNUM, подписанный президентами России и США Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой в 2010 году ДСНВ-3 действует с 2011 года. На сегодняшний день это единственный договор России и США, ограничивающий их вооружения. Ранее Путин предлагал продлить его на пять лет без предварительных условий.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва не раз предлагала Вашингтону продлить Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений, истекающий в феврале 2021 года, однако не получила ответа.

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