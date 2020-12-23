Вашингтон, 23 декабря 2020, 09:11 — REGNUM Датчики геопространственной разведки, которыми оснащены летательные аппараты американских военно-воздушных сил, будут усовершенствованы. Эту работу проведёт министерство ВВС США, сообщает 23 декабря RT со ссылкой на документ по исследованию рынка.
Исследование нацелено на выявление перспективных программ производителей, научных и государственных институтов, которые способны помочь с модернизацией военной техники, следует из документа. Министерство ВВС крайне заинтересовано в расширении возможностей геопространственной разведки, хранения данных на аппарате и обработки информации в режиме реального времени.
Ведомству также нужны усовершенствованные технологии по поиску и классификации замаскированных целей, идентификации личного состава, сбору данных о подземных объектах. На основе исследования будет построена деятельность ВВС США в 2022—2027 бюджетных годах, его итоги учтут при планировании задач воздушной геопространственной разведки.
Министерство ВВС принимает материалы от заинтересованных сторон до 15 января 2021 года. Речь идёт об одно‑ и двухлетних проектах стоимостью не более $5 млн в год.