Джакарта, , 08:57 — REGNUM Правительства Индонезии и Турции подписали в Джакарте меморандум о взаимопонимании в области наращивания дипломатического потенциала в качестве одного из шагов по укреплению дипломатических отношений между странами, которые поддерживаются на протяжении 70 лет, сообщает Antara.

«Этот меморандум о взаимопонимании ещё больше укрепит наше партнерство и дипломатический потенциал двух стран», — заявила глава МИД Индонезии Ретно Марсуди.

Ожидается, что партнерство укрепит отношения между министерствами иностранных дел Индонезии и Турции, учитывая, что меморандум о взаимопонимании стал основой для двух учреждений для создания программ обмена дипломатами и проведения обучения.

Как сообщало ИА REGNUM, Турция продолжит сотрудничество с Индонезией в борьбе с исламофобией.

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