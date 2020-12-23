Киев, , 08:57 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина выполнила все договорённости, достигнутые в ходе саммита «нормандской четвёрки» в декабре 2019 года. Об этом шла речь в ходе телефонного разговора между Зеленским и президентом Франции Эммануэлем Макроном, сообщила пресс-служба офиса президента Украины.

«Зеленский акцентировал внимание на том, что Украина выполнила все договорённости лидеров «нормандской четвёрки», достигнутые в прошлом году в Париже» — сказано в сообщении.

Напомним, в ходе саммита участники договорились об обмене удерживаемыми лицами, о прекращении огня в Донбассе, а также о разведении сил и средств на трёх участках линии разграничения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что Украина весь 2020 год имитировала прогресс в процессе мирного урегулирования конфликта в Донбассе. На деле же Киев планомерно вычёркивает жителей региона из жизни страны.

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